Mamma è malata di Alzheimer e la vedo sfiorire È ricoverata in ospedale è un vegetale ma è cosciente e capisce | Paola Caruso commossa a Verissimo
Paola Caruso è intervenuta a “ Verissimo ” per raccontare dell’operazione subita dal figlio Michele, ma anche delle condizioni di salute della madre. Proprio su quest’ultima il racconto si è fatto commovente e anche Silvia Toffanin ha partecipato emotivamente al racconto della sua ospite. “Da quando mamma è malata di Alzheimer la vedo ogni giorno sfiorire. È ricoverata in ospedale da un mese e mezzo, sono gli occhi che parlano ma ormai non si muove quasi più. – ha raccontato la Caruso – Ha avuto un trombo che le è arrivato fino ai polmoni, stava morendo. A Novara i medici l’hanno curata, ma ora fa anche fatica a mangiare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
