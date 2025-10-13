Maltempo | piogge e temporali in arrivo su Sud e Centro Italia

Un'area di bassa pressione in formazione. Sul Mediterraneo occidentale si sta formando una vasta area di maltempo che nelle prossime 72-96 ore si sposterà lentamente verso est, portando piogge diffuse e temporali su gran parte del Centro e del Sud Italia. Le prime regioni coinvolte saranno Sardegna e Sicilia, dove si attendono rovesci anche di forte intensità, seguite poi da Calabria e parte del versante adriatico. Temperature in calo e fine dell'anomalia termica. Con l'arrivo del peggioramento, le temperature inizieranno a diminuire progressivamente nel corso della settimana: fino a 2 gradi in meno nelle aree occidentali e 3-4 gradi in quelle orientali, segnando la fine del caldo anomalo che ha caratterizzato l'inizio di ottobre.

In questa notizia si parla di: maltempo - piogge

