Maltempo da mercoledì nubi in aumento e pioggia a Salerno | le previsioni

Salernotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Previsioni meteo incerte nei prossimi giorni.  Un sistema di bassa pressione in evoluzione sul Mediterraneo occidentale raggiungerà la Campania entro metà settimana. Le previsioni Sulla città di Salerno - comunica a Salernotoday l'esperto Carlo Migliore di 3bmeteo - dopo una giornata di martedì. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - mercoled

maltempo mercoled236 nubi aumentoIn arrivo ondata di maltempo con pioggia e nubifragi: le previsioni - Saranno soprattutto Sicilia e Sardegna nella giornata di martedì a vedere piogge e acquazzoni sparsi. Riporta msn.com

Che tempo farà nel weekend? Maltempo al Nord, caldo in aumento altrove. Attesi picchi di oltre 40 gradi - africano si consoliderà sul Mediterraneo, portando con sé una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Centro e del Sud Italia. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Mercoled236 Nubi Aumento