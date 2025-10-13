Malore nei boschi di Blevio | muore un uomo molto conosciuto in paese
Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, a Blevio. Poco prima delle 18.30 è arrivata la segnalazione di un uomo colto da malore in una zona impervia e boschiva del territorio comunale: all’arrivo dei soccorsi l’uomo, molto noto in paese, era già privo di vita.I soccorsiSul. 🔗 Leggi su Quicomo.it
