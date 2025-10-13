Malattie Rare | Giornata Sla a Milano open day centro di ascolto Aisla
Un Open day dedicato al confronto e all’approfondimento di diverse tematiche dedicato a pazienti, famiglie, caregivers e cittadini: è quello organizzato dal Centro di Ascolto Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica di Milano per celebrare la XVIII Giornata Nazionale Sla e permettere a tutti i partecipanti di incontrare gli esperti del Centro attraverso momenti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
