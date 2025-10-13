Malago? sicuro | Nuovo San Siro? Sono d’accordo non possiamo perdere il treno degli Europei

Inter News 24 Le parole di Giovanni Malago?, dirigente sportivo, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Giovanni Malago? ha parlato a Sky Sport della situazione del nuovo stadio per Inter e Milan. STADI IN ITALIA – Siamo alle dolenti note, lo dicono tutti. Dai soggetti interessati agli organismi sportivi, club non solo calcistici. A fronte di grandi risultati abbiamo una pagella che non ci fa onore con insufficienze palesi per quella che è la mappatura dell’impiantistica sportiva. FUTURO SAN SIRO – Sarà uno spot pazzesco per San Siro, per Milano, per le Olimpiadi, per l’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

