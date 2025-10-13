Malagò | San Siro? D’accordo con il nuovo impianto salvaguardando il vecchio
Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ha rilasciato delle dichiarazioni sullo stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: malag - siro
Calcio Napoli Vesuviolive.it. . Commentiamo insieme le formazioni ufficiali di MILAN-NAPOLI in programma allo STADIO SAN SIRO | SERIE A 2025/2026 LIVE STREAMING - facebook.com Vai su Facebook
San Siro: domani in Consiglio comunale la delibera sulla vendita - Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Si legge su ansa.it
San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: si vota in Consiglio comunale - Il Consiglio comunale si riunirà oggi per la delibera che prevede la cessione del Meazza a Milan e Inter per 197 milioni di euro, oltre che il ... Scrive tg24.sky.it