Malagò | San Siro? D’accordo con il nuovo impianto salvaguardando il vecchio

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ha rilasciato delle dichiarazioni sullo stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

malag242 san siro d8217accordo con il nuovo impianto salvaguardando il vecchio

© Pianetamilan.it - Malagò: “San Siro? D’accordo con il nuovo impianto salvaguardando il vecchio”

In questa notizia si parla di: malag - siro

San Siro: domani in Consiglio comunale la delibera sulla vendita - Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Si legge su ansa.it

San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: si vota in Consiglio comunale - Il Consiglio comunale si riunirà oggi per la delibera che prevede la cessione del Meazza a Milan e Inter per 197 milioni di euro, oltre che il ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Malag242 San Siro D8217accordo