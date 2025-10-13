Maignan Juventus, il Corriere rilancia: con il rinnovo in stallo, i bianconeri pensano al super colpo dal Milan, ma la concorrenza è spietata. Un’idea che ha del clamoroso, una suggestione di mercato che potrebbe infiammare le prossime sessioni e ridisegnare le gerarchie tra i pali in Serie A. La Juventus pensa al futuro della propria porta e, secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino nientemeno che Mike Maignan, portiere e capitano del Milan. Un’operazione complessa, quasi impossibile, ma che poggia su una situazione contrattuale che ingolosisce i bianconeri e i top club di tutta Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juventus, i bianconeri preparano il terreno al grande colpo dell’estate 2025? Svelata la mossa che potrebbe avvicinare il francese