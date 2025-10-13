Maignan-Juve Moretto chiarisce | Nessuna trattativa in corso ma la Juventus resta alla finestra

Il futuro di Mike Maignan continua a tenere banco e ad alimentare le voci di calciomercato. Il portiere e capitano del Milan, in scadenza di contratto nel giugno 2026, è finito nelle ultime ore al centro delle attenzioni della Juventus, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronta a inserirsi in caso di mancato rinnovo. A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, per riportare equilibrio attorno a una voce che ha subito fatto il giro del web. Il giornalista ha infatti spiegato che, al momento, non esistono trattative o discussioni interne alla Juventus riguardanti Maignan. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Maignan-Juve, Moretto chiarisce: “Nessuna trattativa in corso, ma la Juventus resta alla finestra”

