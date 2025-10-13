Maggio Musicale | debutta con successo il nuovo allestimento del Macbeth di Verdi

Un'edizione musicalmente molto godibile, scandita dalla direzione sicura e fluida di Alexander Soddy, che assicura un perfetto accordo fra palco e buca e fa rendere almeglio l'Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino0 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: debutta con successo il nuovo allestimento del «Macbeth» di Verdi

In questa notizia si parla di: maggio - musicale

Firenze, in concerto il Quartetto dei professori del Maggio Musicale

Maggio Musicale: ex sovrintendente Pereira condannato per il trasloco e un biglietto del treno

Maggio Musicale, si riparte con l'opera ‘Les pecheurs de perles’ di Georges Bizet

Firenze, Maggio Musicale Fiorentino: "Macbeth" dal 12 al 19 ottobre 2025 - X Vai su X

BREAKING NEWS!!! #obiettivoeccellenza Flavio Pennisi, già allievo di Trombone nella classe del prof. Camillo Pavone, ha vinto il concorso di Primo Trombone nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino! Auguri vivissimi per questo brillante tr - facebook.com Vai su Facebook

Maggio, grande (e giustificata) attesa per Macbeth - A Firenze si usano troppo spesso le iperboli, ma in questo caso non si rischia di esagerare: dire che Luca Salsi sia oggi uno dei più grandi interpreti di Macbeth al mondo – se non il più grande – è p ... Come scrive firenzetoday.it

Maggio Fiorentino: in scena l’opera Macbeth, di Giuseppe Verdi - Dopo il successo delle recite de Les pêcheurs de perles, la stagione autunnale del Maggio Musicale Fiorentino mette in programma da domenica 12 ottobre alle ore 17 Macbeth, il capolavoro di Giuseppe V ... Scrive msn.com