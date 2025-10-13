Magda dà una lezione a Mario Lenti a UeD Gemma Galgani redarguita da Maria

Mario Lenti è stato messo in difficoltà nella puntata di oggi di Uomini e Donne a causa di Magda. Maria De Filippi ha sgridato Gemma Galgani per alcune dichiarazioni fatte, mentre al Trono Classico un corteggiatore viene preso di mira. Magda esce con Sebastiano Mignosa e Mario Lenti sbotta, Gemma redarguita da Maria. Le carte in tavola si sono ribaltate nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione c’è stato Mario Lenti. Tuttavia, rispetto a quanto accaduto nelle puntate precedenti, in questa circostanza non è stato lui ad essere “ambito” da diverse donne. In particolar modo, Magda gli ha dato una bella lezione facendogli capire cosa si provi a sedersi al centro studio con la concorrenza di fianco. 🔗 Leggi su Tutto.tv

