Maduro contro il Nobel per la pace alla sua nemica Machado | È una strega demoniaca il popolo la ripudia
Donald Trump non è l’unico rimasto insoddisfatto dall’assegnazione del premio Nobel per la pace venerdì scorso. Ma se il presidente americano è stato in qualche modo placato dalla vincitrice, la venezuelana Maria Corina Machado, che in una telefonata ha detto di dedicargli il premio, lo stesso non si può dire del principale oppositore della donna, il presidente del suo Paese Nicolàs Maduro. Il capo di Stato venezuelano, ancora presidente de facto nonostante le contestatissime elezioni del 2024, ha definito la leader dell’opposizione Machado una « strega demoniaca », pur senza menzionarla direttamente. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: maduro - nobel
Nobel per la Pace a Trump? Il “tiranno comunista” Maduro vuole rovinargli la festa: “Gli Usa ci attaccano”
Nobel per la pace a Maria Corina Machado, l’oppositrice di Maduro in Venezuela
Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, l’anti-Maduro che beffa anche Trump
A chi storce il naso per il #Nobel a María Corina #Machado, a chi nega l’importanza della sua battaglia contro il regime di #Maduro, a chi tifa per Maduro, suggerisco la lettura di questo articolo di @robertosaviano. - X Vai su X
Che Nobel del Gaza. Premio a #Machado eroina anti-#Maduro. E lei lo dedica a #Trump E ora sotto con la #Toscana. I leader del #centrodestra uniti #Calenda all’attacco di #Elkann: "Hai distrutto #Ferrari e #Maserati" ? Ecco la nostra prima pagina #b - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la pace, quelli che tifavano Maduro a sinistra non hanno più parole - L’assegnazione del Premio Nobel perla Pace 2024 a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha scosso il panorama ... Come scrive iltempo.it
Nobel per la pace a Machado, leader anti-Maduro. E lei lo dedica a Trump - "Una paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità ... Segnala iltempo.it