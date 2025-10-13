Maduro contro il Nobel per la pace alla sua nemica Machado | È una strega demoniaca il popolo la ripudia

Donald Trump non è l’unico rimasto insoddisfatto dall’assegnazione del premio Nobel per la pace venerdì scorso. Ma se il presidente americano è stato in qualche modo placato dalla vincitrice, la venezuelana Maria Corina Machado, che in una telefonata ha detto di dedicargli il premio, lo stesso non si può dire del principale oppositore della donna, il presidente del suo Paese Nicolàs Maduro. Il capo di Stato venezuelano, ancora presidente de facto nonostante le contestatissime elezioni del 2024, ha definito la leader dell’opposizione Machado una « strega demoniaca », pur senza menzionarla direttamente. 🔗 Leggi su Open.online

