Madrid vernice sul dipinto dedicato a Cristoforo Colombo
Attiviste di Futuro Vegetal hanno imbrattato con vernice biodegradabile l'opera "Primo omaggio a Cristoforo Colombo" al Museo Navale di Madrid. Il gesto è avvenuto il 12 ottobre, festa nazionale spagnola. Il gruppo contesta la ricorrenza, ritenendola simbolo di secoli di violenze e soprusi contro le popolazioni indigene dell'America. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ecovandali contro Cristoforo Colombo: vernice su un quadro a Madrid
Madrid, danneggiato con vernice rossa il quadro di Cristoforo Colombo | VIDEO
Madrid, attiviste imbrattano il dipinto di Cristoforo Colombo: “La scoperta dell’America rappresenta secoli di oppressione” - Due attiviste dell’organizzazione “Futuro Vegetal” hanno spruzzato vernice rossa biodegradabile sul dipinto “Primo omaggio a Cristoforo Colombo”, presente nella collezione del Museo Navale di Madrid. Da blitzquotidiano.it
Madrid, attiviste imbrattano il quadro di Colombo: “12 ottobre simbolo di genocidio, non di scoperta” - Nel giorno in cui ricorre l'anniversario della scoperta dell'America, le attiviste hanno imbrattato il dipinto del navigatore genovese ... Lo riporta giornalelavoce.it