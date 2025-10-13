Madrid vernice sul dipinto dedicato a Cristoforo Colombo

Attiviste di Futuro Vegetal hanno imbrattato con vernice biodegradabile l'opera "Primo omaggio a Cristoforo Colombo" al Museo Navale di Madrid. Il gesto è avvenuto il 12 ottobre, festa nazionale spagnola. Il gruppo contesta la ricorrenza, ritenendola simbolo di secoli di violenze e soprusi contro le popolazioni indigene dell'America. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

