Attiviste di Futuro Vegetal hanno imbrattato con vernice biodegradabile l'opera "Primo omaggio a Cristoforo Colombo" al Museo Navale di Madrid. Il gesto è avvenuto il 12 ottobre, festa nazionale spagnola. Il gruppo contesta la ricorrenza, ritenendola simbolo di secoli di violenze e soprusi contro le popolazioni indigene dell'America. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Madrid, vernice sul dipinto dedicato a Cristoforo Colombo