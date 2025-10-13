Madrid danneggiato con vernice rossa il quadro di Cristoforo Colombo | VIDEO

Futuro Vegetal a Madrid, movimento attivista spagnolo, ha danneggiato con della vernice rossa il quadro "Omaggio a Cristoforo Colombo" per protesta L'articolo Madrid, danneggiato con vernice rossa il quadro di Cristoforo Colombo VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

madrid danneggiato vernice rossaEcovandali contro Cristoforo Colombo: vernice su un quadro a Madrid - "La scoperta dell'America è stata oppressione e sfruttamento", così le attiviste hanno imbrattato un dipinto al Museo Navale di Madrid ... Si legge su msn.com

madrid danneggiato vernice rossaMadrid, attiviste imbrattano il dipinto di Cristoforo Colombo: “La scoperta dell’America rappresenta secoli di oppressione” - Due attiviste dell’organizzazione “Futuro Vegetal” hanno spruzzato vernice rossa biodegradabile sul dipinto “Primo omaggio a Cristoforo Colombo”, presente nella collezione del Museo Navale di Madrid. blitzquotidiano.it scrive

