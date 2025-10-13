Madagascar il presidente Andry Rajoelina è fuggito con un aereo militare francese
Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, è fuggito dal paese a bordo di un aereo militare francese dopo settimane di proteste e la denuncia di “un tentativo di presa del potere illegale”. A dare la notizia è stata l’emittente francese Rfi, sottolineando che “ le autorità francesi precisano che non stanno intervenendo in alcun modo nella crisi del Paese”. Rajoelina è salito alla ribalta come leader di transizione del Madagascar dopo il colpo di Stato del 2009. È stato eletto presidente per la prima volta nel 2018 ed è stato rieletto per un secondo mandato nel 2023. Il suo ruolo è stato messo in discussione dalle proteste delle giovani generazioni ed è poi rimasto isolato con la perdita del controllo delle forze armate del Madagascar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
