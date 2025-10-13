Macron il funambolo del potere | vara il Lecornu bis un governo che nasce per sopravvivere e non per governare

La Francia si risveglia con un nuovo governo, il secondo tentativo in otto giorni di Sébastien Lecornu, e già con l’acqua alla gola per approvare il bilancio dello Stato. Un esecutivo tecnico, costruito in fretta e furia, che Le Figaro definisce « il momento orwelliano della vita politica». L’immagine è calzante: Emmanuel Macron, pur privo di maggioranza, continua a esercitare il potere come se nulla fosse, rifiutando ostinatamente di cederne il controllo. Un governo dal profumo di 2017. Domenica sera, attorno alle 22, l’ Eliseo ha diffuso la lista dei 34 ministri. Un déjà vu: dirigenti d’impresa, alti funzionari, figure della società civile, volti quasi sconosciuti al grande pubblico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

