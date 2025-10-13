Macron chiama Lecornu ci riprova ma il suo governo tecnico-politico è sotto assedio
Sebastien Lecornu riparte da dove aveva finito, dalla carica di primo ministro di una Francia in subbuglio, e spera che il secondo governo formato in una settimana abbia maggior fortuna di quello di coalizione tra il campo presidenziale di Renaissance e il centro-destra di Les Republicains, collassato in mezza giornata la scorsa settimana. Il Lecornu-bis nasce però come esecutivo dimezzato. Il sostegno all’Assemblea Nazionale si è ulteriormente modificato dopo che i gollisti hanno deciso di passare all’ appoggio esterno al fedelissimo del presidente Emmanuel Macron e dopo che lo stesso Lecornu, negoziando coi partiti una “piattaforma d’azione”, sembra esser riuscito a scontentare tutti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Francia, Macron accelera, nasce il Lecornu bis. La vera prova è sui numeri: corsa contro il tempo per la finanziaria - Ieri sera Sébastien Lecornu, premier reincaricato, ha superato ... Da ilmessaggero.it
L’ultimo dei macroniani. Lecornu ci riprova, con tanta fretta e poco sostegno - Macron ripropone il fedelissimo in assenza di alternative: bisogna presentare il bilancio 2026 entro lunedì, anche senza squadra di governo, anche a costo di ... Lo riporta huffingtonpost.it