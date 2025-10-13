Maceratese che festa | ribaltata L’Aquila Osorio e Marras regalano tre punti d’oro
Maceratese 2 L'AQUILA 1 MACERATESE: Gagliardini; Perini, Morganti, Mastrippolito, Ciattaglia; Ambrogi, Ruani; Marras, Gagliardi (42’ st Lucero), Papa (6’ st Cirulli); Osorio. A disp.: Cusin, Sciarra, Vanzan, Nasic, Sabattini, Lorenzi. All. Possanzini. L’AQUILA: Michelin; Brunetti, Scognamiglio (36’ st Carella), Tavcar (25’ st Tomas), Cioffredi (36’ st Astemio), Buchel, Zampa (25’ st Mantini), Trifelli; Banegas (25’ st Ndoye); Sparacello, Di Renzo. A disp. Spareko, Corigliano, Lombardi, Tondi. All. Pochesci. Arbitro: Saccà di Messina. Reti: 14’ Brunetti, 18’ st Osorio, 25’ st rig. Marras. Note - Presenti 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
