Ma cosa le ha detto? Trump vede Giorgia Meloni e non si tiene! Risate

In occasione dello storico Vertice di Pace tenutosi a Sharm el-Sheikh il 13 ottobre 2025, i riflettori si sono puntati non solo sui cruciali accordi per il Medio Oriente, ma anche sugli interscambi personali tra i leader mondiali, catalizzati dalla presenza sul palco del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’evento, svoltosi sotto il simbolo di una grande scritta “Peace 2025”, ha rappresentato un momento di alta diplomazia, mescolato a siparietti di natura più informale che non sono sfuggiti all’attenzione della stampa internazionale. Il rito del pollice alzato. Il Presidente statunitense ha dato il via al protocollo di benvenuto in modo inconfondibile e caratteristico, salutando personalmente ogni capo di Stato e di Governo che saliva sul palco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ma cosa le ha detto?”, Trump vede Giorgia Meloni e non si tiene! Risate

In questa notizia si parla di: cosa - detto

ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO

ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO

Harry e la frase sussurrata a Meghan. Quei labiali "rubati": cosa ha detto il principe

Cosa ha detto ? https://mdst.it/48rdVsX #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Trump alla Knesset: «Ho mandato Witkoff a incontrare Putin pensando che sarebbe stato un incontro di 15-20 minuti. Witkoff non sapeva nulla della Russia o di Putin. Non conosceva molto la politica. L’incontro è durato 5 ore. Ha detto che hanno parlato di cos - X Vai su X

Cosa ha detto Trump di rilevante durante la conferenza stampa con Netanyahu, per la pace a Gaza - Trump e Netanyahu hanno presentato un piano di 21 punti per porre fine alla distruzione della Striscia di Gaza che va avanti da quasi due anni ... Scrive wired.it

Trump alla Knesset: "Israele ha vinto tutto, ora è tempo di pace", per il tycoon applausi e cappelli rossi in stile Maga - È il primo presidente degli Stati Uniti che parla al Parlamento israeliano dopo George W. Segnala today.it