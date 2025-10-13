Ma avete sentito le parole sconvolgenti di Roccella sulla gite ad Auschwitz? Tutti basiti | VIDEO
Un intervento che ha lasciato sgomento il pubblico e suscitato reazioni dure da ogni schieramento politico. Le dichiarazioni della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, durante un convegno organizzato a Roma dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, hanno acceso una polemica che sembra destinata a durare. L’occasione era il secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, ma nel suo discorso la ministra ha affrontato il tema dell’antisemitismo in Italia con toni e argomentazioni che molti hanno giudicato inaccettabili, soprattutto per quanto riguarda il valore delle visite scolastiche ad Auschwitz. 🔗 Leggi su Donnapop.it
