ma arriva la sconfitta

13 ott 2025

Casoria 67 Ristopro 64: Hahn 8, Taddeo 9, Rota 2, Spizzichini 4, Berra 10, Petracca 12, Mehmedoviq 4, Seck 3, Giorgi 3, Ruggiero 12. All. Gandini FABRIANO: Romondia 3, Beyrne, Centanni 13, Dri 7, Karlis Šilke-Žunda 7, Beltrami 5, Vavoli 23, Diarra, Ponziani 6, Redini. All. Nunzi Arbitri: Fiore di Pompei (Na), Manganiello di San Giorgio del Sannio (Bn), Leggiero di San Tammaro (Ce) Parziali: 14-11; 19-16;23-16; 11-21 (67-64) Note: Tiri liberi: Casoria 1117, Fabriano: 914; Tiri da 2: 1628; 1727; Tiri da 3: 829; 727; Rimbalzi: 34 (off.12, Seck 9 ); 34 (off. 10, Ponziani 8, Vavoli 7); Assist.11; 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

