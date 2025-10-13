ma arriva la sconfitta
Casoria 67 Ristopro 64: Hahn 8, Taddeo 9, Rota 2, Spizzichini 4, Berra 10, Petracca 12, Mehmedoviq 4, Seck 3, Giorgi 3, Ruggiero 12. All. Gandini FABRIANO: Romondia 3, Beyrne, Centanni 13, Dri 7, Karlis Šilke-Žunda 7, Beltrami 5, Vavoli 23, Diarra, Ponziani 6, Redini. All. Nunzi Arbitri: Fiore di Pompei (Na), Manganiello di San Giorgio del Sannio (Bn), Leggiero di San Tammaro (Ce) Parziali: 14-11; 19-16;23-16; 11-21 (67-64) Note: Tiri liberi: Casoria 1117, Fabriano: 914; Tiri da 2: 1628; 1727; Tiri da 3: 829; 727; Rimbalzi: 34 (off.12, Seck 9 ); 34 (off. 10, Ponziani 8, Vavoli 7); Assist.11; 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: arriva - sconfitta
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo
Beach soccer: l’epilogo della Final Eight scudetto 2025. La Vbs arriva quarta. Sconfitta dal Napoli
Mondiali di calcio a 7 a Curitiba, l'Italia arriva seconda. Sconfitta dal Brasile in finale
Le Zebre restano a zero: a Bridgend contro gli Ospreys arriva la prima sconfitta di campionato - facebook.com Vai su Facebook
Arriva una sconfitta per la #Juve nel secondo match di Premier League International Cup Non bastano le reti di #Pugno e Crapisto: troppe difficoltà in difesa Il resoconto del match lo trovi nel primo commento - X Vai su X
Regionali, per Tridico dopo la sconfitta arriva il dilemma: sarà ritorno a Bruxelles? - Sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero la volontà di Tridico di rimanere all'Europarlamento, rinunciando al seggio di consigliere regionale di opposizione. Da citynow.it
A Carpi arriva un'altra sconfitta per il Perugia - Si tratta del quinto ko consecutivo per il Grifo, sempre più in crisi. rainews.it scrive