M5S Cammarano | Ospedale di Comunità di Buccino pronto La Regione faccia chiarezza sull’apertura

Anteprima24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’Ospedale di Comunità di Buccino rientra tra gli interventi programmati per il potenziamento della rete sanitaria territoriale dell’ASL Salerno e, da segnalazioni pervenute, risulta completato sotto il profilo edilizio e impiantistico. Tuttavia, ad oggi, la struttura è ancora inattiva, senza posti letto né servizi attivati. Perché un presidio già pronto resta chiuso mentre il territorio continua a soffrire di gravi carenze assistenziali?”. Dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Michele Cammarano, che ha depositato un’interrogazione alla Giunta regionale sul tema. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

