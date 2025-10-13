MO Trump | tendo mano amicizia all' Iran vogliono accordo

Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - "Persino con l'Iran, il cui regime ha inflitto così tante morti in Medio Oriente, la mano dell'amicizia e della cooperazione è aperta. Ve lo dico, voglio fare un accordo. È tutto ciò che faccio nella mia vita. Faccio accordi. Sono bravo. Sono sempre stato bravo, e so quando" qualcuno vuole fare un accordo. Anche se dicessero: 'Non vogliamo fare un accordo', posso dirvi che vogliono fare un accordo". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. "Né gli Stati Uniti né Israele - ha sottolineato Trump - nutrono alcuna ostilità verso il popolo iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

