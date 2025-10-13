MO Trump firma con altri mediatori l’accordo per cessate il fuoco a Gaza

Roma, 13 ott. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump e gli altri mediatori hanno ufficialmente firmato il documento sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre a Trump, hanno sottoscritto il documento il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. La firma è avvenuta a Sharm el-Sheikh, al termine del vertice per la pace co-presieduto da Egitto e Stati uniti, che riunisce oltre venti Paesi e organizzazioni internazionali. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gaza, Trump alla Knesset: “L’era del terrore è finita”. E chiede di graziare Netanyahu. Poi firma l’accordo a Sharm - Un giornalista ha chiesto al presidente Donald Trump quale fosse il suo messaggio ad Hamas in seguito alle notizie secondo cui il gruppo svolgerà un ruolo di forza di polizia palestinese: “Abbiamo dat ... Da ilfattoquotidiano.it