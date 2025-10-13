MO Trump | al Sisi è stato determinante Hamas rispetta l' Egitto
Sharm el Sheikh, 13 ott. (askanews) - "Il generale" Abdel Fattah Al Sisi "qui presente, è stato determinante perché Hamas rispetta questo Paese e rispetta la leadership dell'Egitto. Quindi ha svolto un ruolo molto importante. Lo apprezzo molto". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando a Sharm el Sheikh insieme al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, con cui co-presiederà a breve il vertice per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Egitto, al-Sisi: Trump fermi guerra a Gaza, è l'unico in grado farlo
Sisi a Trump, 'ogni sforzo per fermare la guerra a Gaza'
Egitto, al Sisi riceve il presidente degli Emirati per discutere del piano Trump su Gaza
Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori - X Vai su X
Avvenuta la prima fase della consegna. La piazza gremita. Trump parlerà alla Knesset, poi a Sharm per il "summit della pace" con al-Sisi e 20 leader incluso Abu Mazen, ma senza Israele né Hamas.Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su rainews.it. - facebook.com Vai su Facebook
