MO Trump | al Sisi è stato determinante Hamas rispetta l' Egitto

13 ott 2025

Sharm el Sheikh, 13 ott. (askanews) - "Il generale" Abdel Fattah Al Sisi "qui presente, è stato determinante perché Hamas rispetta questo Paese e rispetta la leadership dell'Egitto. Quindi ha svolto un ruolo molto importante. Lo apprezzo molto". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando a Sharm el Sheikh insieme al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, con cui co-presiederà a breve il vertice per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

