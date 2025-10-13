MO rilascio ostaggi a Gaza | per Tajani altra luce di speranza
Roma, 13 ott. (askanews) – “Dal Medio Oriente si accende un’altra luce di speranza dopo due anni di orrori. I primi ostaggi israeliani hanno lasciato le loro prigioni a Gaza”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani. “Dopo il cessate il fuoco, un altro passo in avanti di un percorso ancora fragile, il passaggio dalla guerra alla pace”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, “Tutto è ancora molto incerto: il compito che spetta a tutti noi, ai governi e ai popoli dell’Europa assieme ai nostri amici del mondo arabo, è quello di consolidare e costruire giorno dopo giorno le condizioni perchè la pace resista e si rafforzi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: rilascio - ostaggi
Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede
Gaza, Sa’ar chiede rilascio immediato ostaggi: “Vergognoso silenzio dei media internazionali”
Una flottiglia israeliana al largo di Gaza per chiedere il rilascio degli ostaggi
Tregua a Gaza Il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas https://linkiesta.it/2025/10/rilascio-ostaggi-israeliani-hamas/… via @Linkiesta - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Gaza Le famiglie degli ostaggi israeliani sono state informate che il rilascio dei loro cari, gli ultimi in mano a Hamas, dovrebbe iniziare intorno alle 8 del mattino (le 7 italiane) dal corridoio Netzarim. Lo riferisce il sito del quotidiano israeliano H - facebook.com Vai su Facebook
Ostaggi Gaza, il rilascio (in due fasi) inizia alle 7: Hamas pubblica i nomi. Croce Rossa nella Striscia, familiari al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Lo riporta ilmattino.it
M.O., rilascio ostaggi a Gaza: per Tajani “altra luce di speranza” - (askanews) – “Dal Medio Oriente si accende un’altra luce di speranza dopo due anni di orrori. Lo riporta msn.com