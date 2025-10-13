MO rilascio ostaggi a Gaza | per Tajani altra luce di speranza

Roma, 13 ott. (askanews) – “Dal Medio Oriente si accende un’altra luce di speranza dopo due anni di orrori. I primi ostaggi israeliani hanno lasciato le loro prigioni a Gaza”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani. “Dopo il cessate il fuoco, un altro passo in avanti di un percorso ancora fragile, il passaggio dalla guerra alla pace”, ha aggiunto il titolare della Farnesina, “Tutto è ancora molto incerto: il compito che spetta a tutti noi, ai governi e ai popoli dell’Europa assieme ai nostri amici del mondo arabo, è quello di consolidare e costruire giorno dopo giorno le condizioni perchè la pace resista e si rafforzi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it