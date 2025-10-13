MOMeloni | spero ok unanime Parlamento a Italia in forza stabilizzaione

Roma, 13 ott. (askanews) – “Sul piano della sicurezza i nostri carabinieri da anni formano la polizia palestinese a Gerico, siamo impegnati anche nella missione Ue a Rafah. Possiamo implementare e siamo pronti a implementare la presenza già prevista nel decreto missioni fino ad arrivare a una forza di stabilizzazione, che richiederebbbe anche un passaggio parlamentare e per una volta sono certa che si potrebbe anche votare all’unanimità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Sharm el-Sheikh. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it