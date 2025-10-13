MO Hamas rilascia tutti i venti ostaggi | Bus con i prigionieri palestinesi arrivati a Ramallah | Trump in Israele | Gaza Riviera? Ora è tutto devastato
Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". Trump in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: hamas - rilascia
Netanyahu: Non vogliamo occupare Gaza ma liberarla, guerra finisce se Hamas rilascia ostaggi – Il video
Katz, distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi
Gaza, il ministro israeliano Katz promette: “Distruggeremo la città se Hamas non rilascia ostaggi. Si apriranno le porte dell’inferno”
Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi: tutti i 20 rapiti ancora in vita sono stati liberati Le news in diretta: https://fanpa.ge/U8E3M - X Vai su X
#UltimOra, #Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati. Sono stati consegnati alla Croce Rossa. Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg2 - facebook.com Vai su Facebook
Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati - LIVEBLOG - In mattinata la liberazione dei primi sette. Lo riporta ansa.it
Hamas rilascia gli ostaggi - L'Idf rende noto che la Croce Rossa si sta dirigendo al punto d'incontro nel nord della Striscia di Gaza dove saranno rilasciati numerosi ostaggi. Come scrive ansa.it