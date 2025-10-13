MO Hamas rilascia tutti i venti ostaggi | Bus con i prigionieri palestinesi arrivati a Ramallah | Trump in Israele | Gaza Riviera? Ora è tutto devastato

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". Trump in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

mo hamas rilascia tutti i venti ostaggi bus con i prigionieri palestinesi arrivati a ramallah trump in israele gaza riviera ora 232 tutto devastato

© Tgcom24.mediaset.it - M.O., Hamas rilascia tutti i venti ostaggi | Bus con i prigionieri palestinesi arrivati a Ramallah | Trump in Israele: "Gaza Riviera? Ora è tutto devastato"

In questa notizia si parla di: hamas - rilascia

Netanyahu: Non vogliamo occupare Gaza ma liberarla, guerra finisce se Hamas rilascia ostaggi – Il video

Katz, distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi

Gaza, il ministro israeliano Katz promette: “Distruggeremo la città se Hamas non rilascia ostaggi. Si apriranno le porte dell’inferno”

mo hamas rilascia tuttiHamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati - LIVEBLOG - In mattinata la liberazione dei primi sette. Lo riporta ansa.it

mo hamas rilascia tuttiHamas rilascia gli ostaggi - L'Idf rende noto che la Croce Rossa si sta dirigendo al punto d'incontro nel nord della Striscia di Gaza dove saranno rilasciati numerosi ostaggi. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Hamas Rilascia Tutti