MO Donald Trump è arrivato a Sharm el Sheikh

Sharm el Sheikh, 13 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Egitto a bordo dell'Air Force One per co-presiedere un vertice su Gaza. Il leader è arrivato nella località turistica di Sharm El-Sheikh, dove lo attendono oltre venti capi di Stato, di governo e di organizzazioni internazionali, dopo una visita lampo in Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - M.O., Donald Trump è arrivato a Sharm el Sheikh

? La cerimonia per la pace in #Egitto. Ovazione alla #Knesset per Donald #Trump: è l'alba storica del nuovo #MedioOriente. #Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh ? di Raffaella Coppola - X Vai su X

Donald Trump ha celebrato la fine della guerra e la nascita di una nuova fase di pace e cooperazione nella regione, parlando per oltre un'ora alla Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme, ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti e di Israele in questo pr - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Renzi, 'Trump grande vincitore politico, Nobel? Alla politica che ferma le guerre' - "L'accordo dice che la politica riesce a fermare una massacro senza fine". Da lanuovasardegna.it

Mo: Gasparri, 'alcuni delusi da traguardo, come se sfiducia Trump fosse superiore a pace' - "Alcuni sembrano quasi delusi dal fatto che Trump abbia realizzato questo traguardo in Medio Oriente, come se la sfiducia in Trump fosse superiore alla speranza di una pace ... Lo riporta iltempo.it