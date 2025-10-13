MO Donald Trump è arrivato a Sharm el Sheikh

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sharm el Sheikh, 13 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Egitto a bordo dell'Air Force One per co-presiedere un vertice su Gaza. Il leader è arrivato nella località turistica di Sharm El-Sheikh, dove lo attendono oltre venti capi di Stato, di governo e di organizzazioni internazionali, dopo una visita lampo in Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

