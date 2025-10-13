M Night Shyamalan trasforma Magic 8 Ball in una serie tv
Il regista ha annunciato il nuovo progetto tv, realizzato in collaborazione con Mattel, con un post condiviso su Instagram. M. Night Shyamalan ha annunciato che collaborerà con Brad Falchuk e Mattel per portare sugli schermi televisivi una serie ispirata a Magic 8 Ball. Il popolare giocattolo permette di porre delle domande e di ricevere delle risposte semplicemente scuotendolo. La nuova serie sovrannaturale Lo show, secondo la descrizione ufficiale svelata online, si ispirerà proprio a Magic 8 Ball per proporre agli spettatori un dramma sovrannaturale che fonderà intensità psicologica e intrighi dal punto di vista culturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
