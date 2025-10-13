Lupo travolto e ucciso da un’auto nel Lodigiano | è l’ottavo esemplare in meno di tre anni
San Martino in Strada (Lodi), il 13 ottobre 2025 – Nuovo investimento di lupo tra San Martino e Ossago Lodigiano. L’animale è stato trovato senza vita lungo la provinciale 107. È l’ ottavo caso in meno di tre anni. Lupi e caprioli investiti nel Lodigiano. Se la fauna selvatica diventa un pericolo (anche) per gli automobilisti Il lupo, un giovane maschio di circa 30 chili, è stato trovato senza vita lungo la provinciale 107 tra San Martino in Strada e Ossago Lodigiano. Secondo i rilievi della Polizia provinciale, l’animale sarebbe stato travolto e ucciso da un’automobile, nella notte di sabato, ma non è stata segnalata alcuna denuncia di incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
