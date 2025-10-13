L’unico hotel in Lombardia con Tre Chiavi Michelin è sul Lago di Como

13 ott 2025

Sul Lago di Como si trova l’unico hotel in Lombardia ad aver conquistato le Tre Chiavi Michelin, il massimo riconoscimento della nuova guida dedicata all’ospitalità di eccellenza. È il Passalacqua di Moltrasio, dimora settecentesca trasformata in una residenza di charme che unisce memoria, arte e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

