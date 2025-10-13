Luna e Manuela dalla Global Sumud all’aereo presidenziale di Petro

Luna Barreto e Manuela Bedoya, le due attiviste colombiane di 24 e di 28 anni che integravano l’equipaggio dell’imbarcazione Hio della Global Sumud Flotilla, insieme ad altri sei attivisti internazionali . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Luna e Manuela, dalla Global Sumud all’aereo presidenziale di Petro

Le mie compagne di barca Luna e Manuela hanno un presidente che le ringrazia e le protegge. Io ho @GiorgiaMeloni. Con l'intercettazione della Flottiglia ormai in corso sono contento di essere in barca con loro. - X Vai su X

Destinazione Gaza, le barche di Global Sumud Flotilla salpate da Genova: “Portiamo 45 tonnellate di aiuti” - Sono salpate questa mattina tre imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dal porto antico di Genova. Secondo quotidiano.net

Israele: «La provocazione della Flotilla si è conclusa. Arrestati 400 attivisti». Tajani: «Gli italiani fermati sono 40» - La prima barca ad essere fermata dall’esercito israeliano è stata la Alma, dove a bordo si trovano Greta Thunberg e Ada Colau. Da editorialedomani.it