Pistoia, 13 ottobre 2025 – Una luna di miele davvero speciale per Elisa e Stefano, una coppia di neosposi di Pistoia che ha scelto proprio il 12 ottobre, giorno delle elezioni regionali toscane, per sposarsi. I due non potevano certo rinunciare al giorno più bello, ma non potevano nemmeno venir meno al loro dovere civico. E così, una volta pronunciato il fatidico sì, i due sposini si sono recati in tarda serata al seggio 34 nel quartiere delle Fornaci a Pistoia per votare per le regionali. Un gesto che non è passato certo inosservato, visto che i due si sono presentati ancora in abiti nuziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Luna di miele’ al seggio. Elisa e Stefano: prima il sì dei neosposi, poi il voto alle elezioni regionali