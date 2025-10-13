‘Luna di miele’ al seggio Elisa e Stefano | prima il sì dei neosposi poi il voto alle elezioni regionali
Pistoia, 13 ottobre 2025 – Una luna di miele davvero speciale per Elisa e Stefano, una coppia di neosposi di Pistoia che ha scelto proprio il 12 ottobre, giorno delle elezioni regionali toscane, per sposarsi. I due non potevano certo rinunciare al giorno più bello, ma non potevano nemmeno venir meno al loro dovere civico. E così, una volta pronunciato il fatidico sì, i due sposini si sono recati in tarda serata al seggio 34 nel quartiere delle Fornaci a Pistoia per votare per le regionali. Un gesto che non è passato certo inosservato, visto che i due si sono presentati ancora in abiti nuziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: luna - miele
In Luna di miele con Maria Antonietta e Colombre sul Monte Conero
Trump e criptovalute, la luna di miele è già finita?
Kevin Costner e Jake Gyllenhaal in 'luna di miele' in un nuovo film Amazon
XIX Pisa Half Marathon - Luna di miele alla mezza maratona della città di Pisa... --- Paula Brum Barrionuevo 26 anos Rodrigo Guirelli 27 anos Brazil Sao Paulo Vai su Facebook
Luna di miele Rivedi l'intervista completa a #Colombre e #MariaAntonietta su RTL 102.5 Play! - X Vai su X
Elezioni regionali in Umbria, la sindaca di Castel Ritaldi aggredita al seggio - Elisa Sabbatini, sindaca di Castel Ritaldi, ha denunciato di essere stata aggredita fuori dal seggio mentre si stava recando a votare per le elezioni regionali in Umbria. Lo riporta lettera43.it
Elisa Scutellà (M5s) decade dalla carica di deputata, seggio a Forza Italia. Lei: “Fate schifo, è una porcata” - La Camera dei deputati ha votato a favore dell’annullamento dell’elezione di Elisa Scutellà, deputata del Movimento 5 Stelle, assegnando il seggio a Andrea Gentile di Forza Italia. blitzquotidiano.it scrive