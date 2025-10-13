Lula | I soldi spesi in armi mentre la gente muore di fame sono una vergogna

Luiz Inácio Lula da Silva dice che i soldi spesi in armi mentre milioni di persone muoiono di fame sono «una vergogna per l’umanità». In un’intervista al Corriere della Sera sprona la sinistra a reinventarsi. E parla del suo discorso alla Fao di oggi: «Durante l’incontro chiariremo che la fame e la povertà non sono il risultato della scarsità bensì il frutto di una scelta politica. Nel 2024 le spese militari hanno registrato il maggiore aumento dalla fine della Guerra fredda, raggiungendo i 2,7 trilioni di dollari. Allo stesso tempo 673 milioni di persone soffrono la fame. Questa situazione continua a essere una vergogna per l’umanità, anche se si è verificato un piccolo miglioramento al quale il Brasile ha contribuito. 🔗 Leggi su Open.online

