Lula dal Papa | Leone non sarà a Belém per il vertice sul clima ma visiterà il Brasile

Repubblica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente brasiliano, a Roma per il vertice della Fao, incontra Prevost: a causa degli impegni per il Giubileo non potrà andare alla Cop30 che si apre tra meno di un mese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

lula dal papa leone non sar224 a bel233m per il vertice sul clima ma visiter224 il brasile

© Repubblica.it - Lula dal Papa: “Leone non sarà a Belém per il vertice sul clima, ma visiterà il Brasile”

In questa notizia si parla di: lula - papa

lula papa leone sar224Lula invita Leone XIV in Amazzonia per la COP30, e lui: «Visiterò il Brasile in un momento opportuno» - Papa Leone XIV ha promesso al presidente Lula (che ha visto stamattina in Vaticano) che è sua intenzione visitare presto il Brasile. Come scrive msn.com

Papa Leone: «Amare vuol dire lasciare l'altro libero di tradire» - Il Papa torna a parlare di tradimenti e indica che ci può essere una via per non fare prevalere il rancore. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Lula Papa Leone Sar224