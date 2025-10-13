Lukashenko | Kiev può cessare di esistere come stato Allarme Nato | Missili russi possono raggiungere capitali europee

Escalation di tensioni tra Russia e Occidente sulla questione ucraina. Trump ipotizza l'invio di missili Tomahawk a Kiev se la guerra non si risolve, scatenando dure reazioni da Mosca: Medvedev avverte che potrebbe "finire male per tutti, prima di tutto per lo stesso Trump", sostenendo che distinguere i Tomahawk nucleari da quelli convenzionali è impossibile. Il segretario Nato Rutte lancia l'allarme sulla minaccia russa, affermando che i nuovi missili di Mosca possono raggiungere le capitali europee in pochi minuti. Zelensky ribadisce la richiesta di armi a lungo raggio, garantendo che colpirebbe solo obiettivi militari russi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

