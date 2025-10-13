Luka Modric è il calciatore AIC di settembre

Ultimouomo.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classe è eterna? È una domanda che si pone in modo retorico, perché sappiamo tutti che la risposta è no. Per quanto si possa essere tecnici, geniali, intelligenti e avere tutte quelle doti che riescono a nascondere i propri difetti fisici, il crollo a un certo punto arriva per tutti. Quanti centrocampisti della storia del calcio vi vengono in mente che riescono ancora a dominare il gioco in un campionato di alto livello, dentro una squadra di alto livello? Modric per il Milan sembrava un acquisto di lusso. Un giocatore da inserire a partita in corso, dentro specifiche situazioni di gioco, utile magari anche per alzare il livello dello spogliatoio, degli allenamenti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

luka modric 232 il calciatore aic di settembre

© Ultimouomo.com - Luka Modric è il calciatore AIC di settembre

In questa notizia si parla di: luka - modric

Milano dà già una data all’incorporazione di Luka Modric

Luka Modric sarà l'intelligenza artificiale del Milan

"Luka, Luka!": Modric al balcone, tifosi rossoneri in delirio

luka modric 232 calciatorePulisic Milan, il calciatore americano incorona Luka Modric: le sue parole fanno impazzire i tifosi - Le ultimissime notizie La stella del Milan e attuale capocannoniere della Serie A, Christian Pulisi ... Si legge su milannews24.com

luka modric 232 calciatoreSerie A, Modric &#232; il giocatore che ha completato il numero più alto di passaggi giusti nelle prime sei giornate - La Gazzetta dello Sport analizza i numeri delle prime sei giornate di Serie A, nella quali Luka Modric è stato il giocatore che ha completato il numero più alto di passaggi giusti: ... Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Luka Modric 232 Calciatore