Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il tutto esaurito registrato a Roma e Milano, il giovanissimo cantautore LUK3 prosegue il suo tour nei club italiani. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 15 ottobre al Demodé Club di Bari, seguito dal live di giovedì 16 ottobre al Duel Club di Napoli. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Le date sono organizzate da Color Sound. È attualmente in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di LUK3, intitolato “L’ultimo ballo” (DMBTriggger, distribuzione ADAWarner). Scritto dallo stesso Luca Pasquariello insieme a Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande (GRND) – che ne ha curato anche la produzione – il brano racconta la fine di una storia d’amore che continua a vivere nei ricordi e nei desideri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LUK3: il giovane talento di Amici 24 torna live con una data a Napoli