Ludovica Pagani sposerà il calciatore della Roma El Shaarawy | la romantica proposta di matrimonio a cena

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephan El Shaarawy ha chiesto a Ludovica Pagani di sposarlo. Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio: tra selfie e le lacrime dell'influencer, l'anello è in primo piano nelle foto rese pubbliche. "Sì all'amore della mia vita", le parole di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ludovica - pagani

Todaro e Tocca di nuovo insieme, Seredova durissima contro Ilaria D'Amico, Ludovica Pagani incinta?

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: l’annuncio della coppia sui social

Ludovica Pagani ha detto sì: sposera El Shaarawy. L'annuncio sui socia

ludovica pagani sposer224 calciatoreLudovica Pagani sposerà il calciatore della Roma El Shaarawy: la romantica proposta di matrimonio a cena - Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio: tra selfie e le lacrime dell’influencer, l’anello ... Come scrive fanpage.it

ludovica pagani sposer224 calciatoreStephan El Shaarawy fa la proposta di nozze alla fidanzata Ludovica Pagani: guarda che anello! - Stephan El Shaarawy fa la proposta di nozze alla fidanzata Ludovica Pagani: guarda che anello con un enorme solitario! Scrive gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Ludovica Pagani Sposer224 Calciatore