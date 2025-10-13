Ludovica Pagani sposerà il calciatore della Roma El Shaarawy | la romantica proposta di matrimonio a cena

Stephan El Shaarawy ha chiesto a Ludovica Pagani di sposarlo. Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio: tra selfie e le lacrime dell'influencer, l'anello è in primo piano nelle foto rese pubbliche. "Sì all'amore della mia vita", le parole di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it