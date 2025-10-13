Ludovica Pagani ha detto sì | sposera El Shaarawy L' annuncio sui socia

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata romantica a lume di candela, poi la proposta ufficiale e l'anello. "Sì all'amore della mia vita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ludovica pagani ha detto s236 sposera el shaarawy l annuncio sui socia

© Gazzetta.it - Ludovica Pagani ha detto sì: sposera El Shaarawy. L'annuncio sui socia

In questa notizia si parla di: ludovica - pagani

Todaro e Tocca di nuovo insieme, Seredova durissima contro Ilaria D'Amico, Ludovica Pagani incinta?

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: l’annuncio della coppia sui social

ludovica pagani ha dettoUna serata romantica a lume di candela, poi la proposta ufficiale e l'anello. "Sì all'amore della mia vita" - La romantica proposta a lume di candela e l'emozione di lei. Si legge su msn.com

ludovica pagani ha dettoStephan El Shaarawy fa la proposta di nozze alla fidanzata Ludovica Pagani: guarda che anello! - Stephan El Shaarawy fa la proposta di nozze alla fidanzata Ludovica Pagani: guarda che anello con un enorme solitario! Secondo gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Ludovica Pagani Ha Detto