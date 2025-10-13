Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano | la proposta da sogno e l’anello che fa sognare i fan

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano: è ufficiale, l’influencer e il calciatore della Roma si sposeranno. La proposta di nozze è arrivata in un’atmosfera da favola, tra candele, fiori e un maxi anello che ha incantato i follower. “Sì all’amore della mia vita”, ha scritto lei sui social, condividendo gli scatti più romantici . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano: la proposta da sogno e l’anello che fa sognare i fan

In questa notizia si parla di: ludovica - pagani

Todaro e Tocca di nuovo insieme, Seredova durissima contro Ilaria D'Amico, Ludovica Pagani incinta?

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: l’annuncio della coppia sui social

Ludovica Pagani ha detto sì: sposera El Shaarawy. L'annuncio sui socia

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano: la proposta di matrimonio sui social #ludovicapagani #elshaarawy #nozze #13ottobre - X Vai su X

Ludovica Pagani ci fa impazzire - facebook.com Vai su Facebook

Ludovica Pagani sposerà il calciatore della Roma El Shaarawy: la romantica proposta di matrimonio a cena - Su Instagram la coppia ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio: tra selfie e le lacrime dell’influencer, l’anello ... Riporta fanpage.it

Stephan El Shaarawy fa la proposta di nozze a Ludovica Pagani: guarda che anello! - Il calciatore Stephan El Shaarawy, 32 anni, ha chiesto la mano della sua fidanzata Ludovica Pagani, giornalista e influencer, con una proposta di matrimonio romantica che ha commosso i follower e i ti ... Come scrive msn.com