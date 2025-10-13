Ludovica Pagani e El Shaarawy si sposano | la romantica proposta e l' anello da capogiro

Ludovica Pagani e El Shaarawy sono pronti a dirsi “sì”. Fiori d'arancio in vista per la influencer e il calciatore della Roma che ha sorpreso la compagna con una romantica proposta di matrimonio. A comunicare al mondo la lieta notizia è la stessa fidanzata che pubblica sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Today.it