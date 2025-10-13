Ludovica Pagani e El Shaarawy si sposano | la romantica proposta e l' anello da capogiro

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ludovica Pagani e El Shaarawy sono pronti a dirsi “sì”. Fiori d'arancio in vista per la influencer e il calciatore della Roma che ha sorpreso la compagna con una romantica proposta di matrimonio. A comunicare al mondo la lieta notizia è la stessa fidanzata che pubblica sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ludovica - pagani

Todaro e Tocca di nuovo insieme, Seredova durissima contro Ilaria D'Amico, Ludovica Pagani incinta?

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: l’annuncio della coppia sui social

Ludovica Pagani ha detto sì: sposera El Shaarawy. L'annuncio sui socia

ludovica pagani el shaarawyLudovica Pagani ha detto sì, sposerà El Shaarawy: le foto della proposta - La romantica proposta a lume di candela e l'emozione di lei. Come scrive msn.com

ludovica pagani el shaarawyEl Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: la romantica proposta - L’attaccante della Roma ha chiesto la mano dell’influencer dopo anni di fidanzamento. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ludovica Pagani El Shaarawy