L' UDI Modena lancia la scuola di politica femminista
In occasione dell’80° anniversario della nascita dell’UDI – Unione donne in Italia (1945-2025), fra le associazioni femminili più storiche e attive tutt’ora, la sezione modenese dell’UDI, presieduta da Serena Ballista, realizzerà in città una Scuola di politica femminista nelle giornate di sabato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scuola di politica femminista per celebrare ottanta anni di UDI - Società: Finanziata da Fondazione Modena, presentata questa mattina una tre giorni di studio e dialogo aperto, dove gli uomini sono i benvenuti ... Segnala lapressa.it
