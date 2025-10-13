L' UDI Modena lancia la scuola di politica femminista

In occasione dell’80° anniversario della nascita dell’UDI – Unione donne in Italia (1945-2025), fra le associazioni femminili più storiche e attive tutt’ora, la sezione modenese dell’UDI, presieduta da Serena Ballista, realizzerà in città una Scuola di politica femminista nelle giornate di sabato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

