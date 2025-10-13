L’Ucraina sotto attacco Zelensky | servono missili
La guerra in Ucraina, sempre sotto attacco. Nella notte, abbattuti oltre 100 droni russi. E Zelensky chiede più armi. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina sotto attacco? Moto, bici e trincee: come cambiano le guerre
Artiom Naliato, il padovano morto a 21 anni sotto le bombe in Ucraina: «Voleva difendere la terra che amava»
Artiom Naliato, 21enne padovano muore sotto le bombe in Ucraina: «Voleva difendere la terra che amava»
Le scorte di gas in Europa sotto il 50%, il prezzo aumenta In molti premono per una riapertura del gas russo attraverso l'Ucraina. L'Europa, in caso di dazi Usa, potrebbe diminuire gli acquisti di gas liquefatto americano
Ucraina sotto assedio: 450 droni e 30 missili russi colpiscono le città
Ucraina sotto attacco, colpita Kiev: almeno 19 morti, tra cui 4 bambini, nei raid russi - L'Ucraina ha vissuto un'altra notte da incubo, con il più pesante bombardamento russo dalla fine di luglio. Da ansa.it
Ucraina, martedì incontro tra Trump, Zelensky e von der Leyen a New York - La Casa Bianca ha annunciato il fitto programma del presidente americano Donald Trump in occasione dell'arrivo dei leader mondiali a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.