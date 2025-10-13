L’Ucraina sotto attacco Zelensky | servono missili

13 ott 2025

La guerra in Ucraina, sempre sotto attacco. Nella notte, abbattuti oltre 100 droni russi. E Zelensky chiede più armi. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

