L’Ucraina continua a bruciare | 570 raid russi in 24 ore su Zaporizhzhia Trump avverte Putin | Pronto a fornire Tomahawk a Kiev

Lanotiziagiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si arresta la violenza in Ucraina. Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno lanciato 570 attacchi contro 18 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, colpendo aree residenziali e strutture agricole. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform, citando il capo dell’Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov. Due persone sono rimaste uccise e altre due ferite in un attacco con droni sul distretto di Polohy, mentre nuovi bombardamenti hanno interessato le comunità di Mahdalynivka, Bilohiria, Uspenivka, Novouspenivske e Malynivka. In totale, 357 droni di vario tipo hanno preso di mira Stepnohirsk, Plavni, Stepove, Prymorske, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Novoandriivka e altri centri abitati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

