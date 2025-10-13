L’Ucraina continua a bruciare | 570 raid russi in 24 ore su Zaporizhzhia Trump avverte Putin | Pronto a fornire Tomahawk a Kiev
Non si arresta la violenza in Ucraina. Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno lanciato 570 attacchi contro 18 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, colpendo aree residenziali e strutture agricole. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform, citando il capo dell’Amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov. Due persone sono rimaste uccise e altre due ferite in un attacco con droni sul distretto di Polohy, mentre nuovi bombardamenti hanno interessato le comunità di Mahdalynivka, Bilohiria, Uspenivka, Novouspenivske e Malynivka. In totale, 357 droni di vario tipo hanno preso di mira Stepnohirsk, Plavni, Stepove, Prymorske, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Novoandriivka e altri centri abitati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
