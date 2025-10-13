L’Ucraina cesserà di esistere come Stato Parole che fanno paura tensione alle stelle

Le dichiarazioni rilasciate in un’intervista dal presidente Alexander Lukashenko suonano come un avvertimento duro e diretto. Il leader bielorusso ha lanciato un messaggio netto e allarmante sul futuro dell’Ucraina, puntando il dito contro il presidente Volodymyr Zelensky e invitandolo a sedersi al tavolo delle trattative, prima che sia troppo tardi. Un intervento che rinfocola le tensioni nel cuore del conflitto e sposta il fuoco della responsabilità politica su Kiev. Leggi anche: Sondaggio shock tra gli italiani: Russia o Ucraina? Il risultato incredibile Il tono è perentorio, il messaggio è chiaro: o Zelensky negozia, o l’Ucraina “potrebbe cessare di esistere come Stato”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

