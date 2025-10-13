“Accogliamo positivamente la notizia dell’accordo tra Hamas ed Israele su iniziativa di Trump e mediazione dell’Egitto e del Qatar, auguriamoci che si possa giungere veramente ad una “Pace” permanente e non ad un cessate il fuoco a tempo determinato“. E’ così che il segretario nazionale del Nuovo Partito Socialista Italiano, Lucio Barani commenta l’intesa raggiunta nella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lucio Barani (NPSI) sull’accordo Israele-Hamas e “sull’ambiguità della sinistra pseudo pacifista”