Luci in città per Andrea | fiaccolata per il ragazzo aggredito brutalmente

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo sabato scorso si è consumato l’ultimo gravissimo episodio in via Arpi, con l’accoltellamento di un 43enne senza alcun motivo. E ora Foggia scende in piazza.I tre Club Rotary della città, il Comitato Centro storico Foggia, l’Associazione Foggia si-cura e l’Associazione Amici del Viale APS. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luci - citt

luci citt224 andrea fiaccolataFoggia accende la speranza con “Luci in città”: una fiaccolata per Andrea Tigre - A Foggia una fiaccolata silenziosa per Andrea Tigre, vittima di aggressione, accende la città contro il degrado e la povertà educativa. Segnala trmtv.it

luci citt224 andrea fiaccolataArticoli con argomento: ‘Luci in città’ - A Foggia una fiaccolata silenziosa per Andrea Tigre, vittima di aggressione, accende la città contro il degrado e la povertà educativa. Da trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Luci Citt224 Andrea Fiaccolata