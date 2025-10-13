Lucchese - La vittoria sfuma di nuovo Per la Pantera è un Belvedere a metà
Lucchese 1 Belvedere 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Lorenzini, Pupeschi, Santeramo, Mauro (28’ st Piazze); Bartolotta, Picchi (28’ st Palo), Russo; Riad (16’ st Palma), Ragghianti (28’ st Venanzi), Caggianese. (A disp.: Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari). All.: Pirozzi. BELVEDERE (4-4-2): Gianneschi; Capoduri, Veronesi, Cretella, Delconte; Frati, D’Angelo, Faenzi (35’ st Consonni), Pecchia (21’ st Bartolini); Tantone (45’ st Blanchard) Carlotti. (A disp.: Pini, Colledan, Cozzolino, Pecciarini, Rosi, Tenci). All.: Clementini (squalificato; in panchina: Violi). Arbitro: Fantoni del Valdarno. Reti: 10’ pt Lorenzini, 4’ st Tantone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lucchese - vittoria
Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1
Lucchese, seconda vittoria consecutiva: 1-0 contro il Pro Livorno
Tappa lucchese per Salvini: "Già governiamo molti comuni. Puntiamo alla miglior vittoria"
Tris di Byaze, 7bello sulla Midland: prima vittoria in regular season per la Lucchese #SerieC1Futsal - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese-Pro Livorno: 1-0 è vittoria di misura - Decide un gol sul finire del primo tempo di Bartolotta, gli ospiti colpiscono un palo nella ripresa, poi rossoneri in controllo colgono la seconda vittoria consecutiva ... Riporta gazzettalucchese.it
Lucchese, seconda vittoria consecutiva: 1-0 contro il Pro Livorno - Lucca, 28 settembre 2025 – La Lucchese conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo di misura la Pro Livorno, grazie alla rete siglata nel primo tempo da Bartolotta. Da lanazione.it