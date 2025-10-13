Lucchese - La vittoria sfuma di nuovo Per la Pantera è un Belvedere a metà

Lucchese 1 Belvedere 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Lorenzini, Pupeschi, Santeramo, Mauro (28’ st Piazze); Bartolotta, Picchi (28’ st Palo), Russo; Riad (16’ st Palma), Ragghianti (28’ st Venanzi), Caggianese. (A disp.: Ennached, Xeka, Galotti, Maggiari). All.: Pirozzi. BELVEDERE (4-4-2): Gianneschi; Capoduri, Veronesi, Cretella, Delconte; Frati, D’Angelo, Faenzi (35’ st Consonni), Pecchia (21’ st Bartolini); Tantone (45’ st Blanchard) Carlotti. (A disp.: Pini, Colledan, Cozzolino, Pecciarini, Rosi, Tenci). All.: Clementini (squalificato; in panchina: Violi). Arbitro: Fantoni del Valdarno. Reti: 10’ pt Lorenzini, 4’ st Tantone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

